長安汽車、タイでのＥＶ生産20万台に倍増へ

タイ長安汽車、タイでのＥＶ生産20万台に倍増へPICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイ自動車電機環境関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略寧徳時代、中国長安汽車との提携強化中国福建車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造機械空運車部品NEW国産ＥＶシェア下落、テスラ・ＢＹＤが躍進韓国車両統計自動車車部品NEW長安汽車、タイでのＥＶ生産20万台に倍増へタイ車両自動車電機環境NEW25年のＥＶ登録、地方は３割 前年と同率、ＢＹＤは44％に上昇タイ車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW吉利、電動ピックアップの販売目標３千台タイ車両自動車NEW中国ブランドＥＶ、年間１万台を国内生産ミャンマー車両自動車電機NEWタイの最新ニュースＥＶ販売・登録、ＨＶ上回る 東南ア３大市場合計、25年は倍増ASEAN車両貿易統計自動車電機政策・法律・規制国鉄、26年度投資予算120億バーツ上積みタイ運輸陸運財政NEWセントラルパタナー、格安ホテル５軒開発へタイ観光設備投資観光小売り各国・地域のトップ記事香港本土出身男性との結婚増加社会統計社会一般文化・宗教NEW台湾台湾半導体の「４割」米国にPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般NEW韓国半導体集積地に移転論が浮上PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ