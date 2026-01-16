25年の天然ゴム国内消費、２倍超の12.4万トン

カンボジア25年の天然ゴム国内消費、２倍超の12.4万トン製造NEW国・地域カンボジア業種製造関連タグカンボジア自動車ゴム・皮革統計自動車統計年初の新車市場、ＮＥＶの販売不調目立つ中国車両統計自動車小売りNEW12月輸出695億ドル、半導体好調で過去最高韓国経済マクロ経済貿易統計NEW25年の天然ゴム国内消費、２倍超の12.4万トンカンボジア製造統計自動車ゴム・皮革NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年12月インド車両統計自動車二輪車NEW25年自動車小売台数、ＶＷは吉利に抜かれる中国車両マクロ経済統計自動車25年の新車販売は3440万台、過去最高を更新中国車両統計自動車カンボジアの最新ニュース26年は国債2.1兆リエル発行、公共投資に充当カンボジア経済金融一般政策・法律・規制財政米が和平維持へ70億円支援、停戦でカンボジア政治政治一般外交ＦＳＡ、監査・信託制度強化で６規則案承認カンボジア金融金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国都市軌道交通網が順調拡大PICK UP運輸統計インフラ設備投資建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW香港修繕工事に談合防止策策定へPICK UP建設不動産建設・プラント社会一般事件政治一般政策・法律・規制災害NEW台湾ＴＳＭＣ、26年は３割増収PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ