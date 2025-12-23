11月の自動車輸出、12.2％減の7.9万台

タイ11月の自動車輸出、12.2％減の7.9万台PICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ自動車二輪車車部品統計自動車統計貴州の１～11月経済統計、鉱工業は7.1％増中国貴州経済マクロ経済統計NEW遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は1.1％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の鉱工業生産、１～11月は3.2％増中国広東経済マクロ経済統計NEW11月の自動車産業、生産・輸出が増加韓国車両統計自動車NEW11月の輸出8.4％増、半導体と車がけん引韓国経済マクロ経済貿易統計NEW11月の自動車輸出、12.2％減の7.9万台タイ車両統計自動車二輪車車部品NEWタイの最新ニュース貢献党、総選挙に向け経済対策10項目発表タイ政治マクロ経済ＩＴ一般金融一般設備投資不動産雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙財政NEWＳＥＡゲームズ閉幕、タイが金銀メダル最多タイ社会社会一般スポーツイベント奇瑞汽車のＥＶ工場、来年１月に稼働へタイ車両自動車電機NEW各国・地域のトップ記事台湾決済アプリ、ＡＩで経営支援PICK UP金融マクロ経済決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般イベントNEW韓国金海空港が国際線１千万人超PICK UP運輸空運観光NEWタイ11月の車生産、11.1％増PICK UP車両貿易統計自動車二輪車政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ