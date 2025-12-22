11月の自動車産業、生産・輸出が増加

韓国11月の自動車産業、生産・輸出が増加車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計自動車統計貴州の１～11月経済統計、鉱工業は7.1％増中国貴州経済マクロ経済統計NEW遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は1.1％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の鉱工業生産、１～11月は3.2％増中国広東経済マクロ経済統計NEW11月の自動車産業、生産・輸出が増加韓国車両統計自動車NEW11月の輸出8.4％増、半導体と車がけん引韓国経済マクロ経済貿易統計NEW11月の自動車輸出、12.2％減の7.9万台タイ車両統計自動車二輪車車部品NEW韓国の最新ニュースソウル江北の高速道路を地下化、30年着工韓国運輸インフラ建設・プラント陸運テイクオフ：李在明（イ・ジェミョン…韓国社会社会一般主要食品各社、自社オンライン通販強化へ韓国食品食品・飲料各国・地域のトップ記事台湾決済アプリ、ＡＩで経営支援PICK UP金融マクロ経済決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般イベントNEW韓国金海空港が国際線１千万人超PICK UP運輸空運観光NEWタイ11月の車生産、11.1％増PICK UP車両貿易統計自動車二輪車政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ