豪旅行先の上昇率、ベトナム急伸も日本が１位

オーストラリア豪旅行先の上昇率、ベトナム急伸も日本が１位観光NEW国・地域オーストラリア業種観光関連タグベトナムインドネシアフィリピンオーストラリア日本ＩＴ一般観光メディア娯楽統計オーストラリアの最新ニュースウエストパック、再エネ重視もガス融資は継続オーストラリア金融石油・石炭・ガス金融一般環境雇用・労務〔政治スポットライト〕豪首相、家族旅行経費問題の制度見直しへオーストラリア政治政治一般政策・法律・規制財政NEW猛暑時は建設作業一時停止を＝ＱＬＤ州労組オーストラリア建設不動産建設・プラント環境雇用・労務政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事中国小売売上高が３年で伸び最小PICK UP経済マクロ経済統計自動車電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW香港26年の輸出額は８～９％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW台湾中銀、政策金利据え置きかPICK UP金融金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ