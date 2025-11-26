ＧＤＰ成長率、25年も目標未達の見通し

フィリピンＧＤＰ成長率、25年も目標未達の見通し経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計政策・法律・規制インフラ事件ＧＤＰベンチャー停滞、大企業成長は11社のみ韓国経済マクロ経済統計医薬品その他製造NEW26年のＧＤＰ成長率、4.9～5.7％予測＝中銀インドネシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEWＧＤＰ成長率、25年も目標未達の見通しフィリピン経済マクロ経済統計インフラ事件政策・法律・規制NEW３日から金融政策会合、専門家が政策金利予想インド経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW３ＱのＧＤＰ成長率は8.21％、上方修正台湾経済マクロ経済25年成長率は15年ぶり高さに 行政院7.4％予想、コロナ期超え台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターフィリピンの最新ニュース地下鉄と南北鉄道、土地収用加速へ一括提起フィリピン運輸インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW貿産省、26年のＣＰＴＰＰ加盟を「確信」フィリピン経済貿易政策・法律・規制外交吉利汽車、燃料漏れ恐れでセダンを無料点検フィリピン車両自動車各国・地域のトップ記事香港立法会選挙は予定通り実施かPICK UP政治社会一般事件政治一般政策・法律・規制選挙災害NEW台湾アパレル大手、海外増産へPICK UP繊維貿易繊維設備投資スポーツ政策・法律・規制NEW韓国3400万件の顧客情報が流出PICK UPサービスＩＴ一般通信その他サービス事件小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ