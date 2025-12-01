NNA ASIA

サービス案内
    インドネシア

    10月輸出額２％減、石炭不調

    19カ月ぶり減少、対米中増加も
    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    インドネシア
    業種
    経済
    関連タグ

    自動車統計

    貿易統計

    インドネシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー