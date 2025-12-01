10月輸出額２％減、石炭不調

インドネシア10月輸出額２％減、石炭不調19カ月ぶり減少、対米中増加もPICK UP経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計貿易自動車統計自動車業界の利益率低迷 ３％台まで低下、５年で最低中国車両統計決算自動車設備投資車部品NEW１～10月の車輸入は30％減、日本が首位維持中国車両貿易統計自動車NEW小米汽車の11月販売、３カ月連続で４万台超中国北京車両統計自動車NEW広州ＭＳが閉幕、過去最多の85.5万人来場中国広東車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信イベントNEW理想汽車の11月販売、32％減の3.3万台中国北京車両統計自動車NEW零ホウの11月販売、75％増の７万台中国浙江車両統計自動車その他製造設備投資建設・プラント車部品NEW貿易統計１～10月の車輸入は30％減、日本が首位維持中国車両貿易統計自動車NEW製造業ＰＭＩ、11月は節目割れ＝民間調査中国経済マクロ経済統計その他製造NEW１～10月の車輸出、上位３地域が２割伸び中国車両貿易統計自動車NEW【タイ経済統計】2025年10月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車空運観光雇用・労務NEW10月輸出額２％減、石炭不調 19カ月ぶり減少、対米中増加もインドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW豪人の懸念、「生活費の高騰」がトップオーストラリア経済マクロ経済統計不動産政治一般小売りNEWインドネシアの最新ニュース農民向け特別列車、運賃３千ルピアに設定インドネシア運輸農林・水産陸運NEW国家インターンに職業訓練校も＝財務相提案インドネシア経済教育雇用・労務政策・法律・規制10月コメ生産4.4％増、１月までプラス予想インドネシア農水統計食品・飲料農林・水産NEW各国・地域のトップ記事香港立法会選挙は予定通り実施かPICK UP政治社会一般事件政治一般政策・法律・規制選挙災害NEW台湾アパレル大手、海外増産へPICK UP繊維貿易繊維設備投資スポーツ政策・法律・規制NEW韓国3400万件の顧客情報が流出PICK UPサービスＩＴ一般通信その他サービス事件小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ