豪人の懸念、「生活費の高騰」がトップ

オーストラリア豪人の懸念、「生活費の高騰」がトップ経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア不動産小売りマクロ経済統計政治一般失業率公務員試験の応募者が過去最多、競争率74倍中国社会統計社会一般雇用・労務NEW豪人の懸念、「生活費の高騰」がトップオーストラリア経済マクロ経済統計不動産政治一般小売りNEWパキスタン中央銀総裁、経済政策の転換提案パキスタン経済マクロ経済政策・法律・規制財政【つれづれルピア】政策金利、インドネシア利下げ見送り 米国は不透明な状況続くインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制低迷続くＮＺ小売、ブラックフライデーに期待ニュージーランド商業マクロ経済イベント小売り改正労働法、7500億ルピーの消費を喚起インド経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制貿易統計１～10月の車輸入は30％減、日本が首位維持中国車両貿易統計自動車NEW製造業ＰＭＩ、11月は節目割れ＝民間調査中国経済マクロ経済統計その他製造NEW１～10月の車輸出、上位３地域が２割伸び中国車両貿易統計自動車NEW【タイ経済統計】2025年10月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車空運観光雇用・労務NEW10月輸出額２％減、石炭不調 19カ月ぶり減少、対米中増加もインドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW豪人の懸念、「生活費の高騰」がトップオーストラリア経済マクロ経済統計不動産政治一般小売りNEWオーストラリアの最新ニュース連邦財政赤字が大幅拡大、公務員給与が膨張オーストラリア経済雇用・労務財政NEWアトラシアンＣＥＯ、在宅勤務の法制化に反対オーストラリア経済雇用・労務政策・法律・規制テイクオフ：日本で乗った新幹線で、…オーストラリア社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港立法会選挙は予定通り実施かPICK UP政治社会一般事件政治一般政策・法律・規制選挙災害NEW台湾アパレル大手、海外増産へPICK UP繊維貿易繊維設備投資スポーツ政策・法律・規制NEW韓国3400万件の顧客情報が流出PICK UPサービスＩＴ一般通信その他サービス事件小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ