Ｓ＆Ｐが比格付据え置き、見通しも強含みに

フィリピンＳ＆Ｐが比格付据え置き、見通しも強含みに経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済財政政策・法律・規制事件ＧＤＰ３ＱのＧＤＰ成長率は8.21％、上方修正台湾経済マクロ経済NEW25年成長率は15年ぶり高さに 行政院7.4％予想、コロナ期超え台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEWＳ＆Ｐが比格付据え置き、見通しも強含みにフィリピン経済マクロ経済事件政策・法律・規制財政NEWＧＤＰ成長率、７～９月8.2％ ６四半期で最高水準、予想上回るインド経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEWハノイ、26年成長率は11％目標ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制ＩＭＦ、成長率予測を4.8％に下方修正カンボジア経済マクロ経済貿易統計農林・水産金融一般設備投資観光雇用・労務政治一般政策・法律・規制軍事外交フィリピンの最新ニュース経済区庁、福岡貿易会の使節団と会合フィリピン経済マクロ経済政策・法律・規制NEW人的資源の競争力、比は75位に上昇フィリピン経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW30日の大規模集会、警官1.5万人動員し対応フィリピン社会社会一般イベント政治一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港大埔火災、哀悼の輪広がるPICK UP社会社会一般イベント政策・法律・規制災害NEW中国中国企業の海外ＦＤＩが伸びPICK UP経済マクロ経済統計インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾25年成長率は15年ぶり高さにPICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ