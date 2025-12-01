10月産業統計、生産・投資がマイナス

韓国10月産業統計、生産・投資がマイナス経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計自動車統計新疆コルガスからの車輸出、過去最高台数に中国新疆車両貿易統計自動車陸運NEW長城が欧州生産計画を本格化、年30万台視野中国河北車両貿易統計自動車NEW１～10月の物流総額5.1％増、伸び鈍化中国運輸統計倉庫陸運海運空運NEW25年成長率は15年ぶり高さに 行政院7.4％予想、コロナ期超え台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW10月産業統計、生産・投資がマイナス韓国経済マクロ経済統計NEW日系各社、ＨＶの上積み狙う 年末商戦のモーターエキスポ開幕タイ車両マクロ経済統計自動車電機NEW韓国の最新ニュースポスコ有毒ガス事故、捜査当局が合同鑑識韓国鉄鋼鉄鋼・金属事件韓国政府、完全自動運転27年商用化を支援韓国車両マクロ経済自動車政策・法律・規制中国が歴史で韓国接近、対日圧力韓国政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事香港大埔火災、哀悼の輪広がるPICK UP社会社会一般イベント政策・法律・規制災害NEW中国中国企業の海外ＦＤＩが伸びPICK UP経済マクロ経済統計インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾25年成長率は15年ぶり高さにPICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ