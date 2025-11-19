一行ニュース（18日付）

中国一行ニュース（18日付）経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済失業率一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済NEW８～10月の失業率3.8％、前期下回る香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW10月の経済指標が伸び鈍化 鉱工業生産が５％割れ、投資不振中国経済マクロ経済貿易自動車二輪車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造設備投資その他サービス観光娯楽社会一般政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食26年インフレ目標4.5％など、国会15指標承認ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制豪10月の失業率4.3％、年央の水準に改善オーストラリア経済統計雇用・労務就業者数19.3万人増、製造・建設業は不振韓国経済マクロ経済統計雇用・労務中国の最新ニュース吉本興業の上海ライブ中止、日中関係悪化影響か中国上海媒体娯楽社会一般イベントNEW中国化粧品の海外開拓進む 東南アやロシアへ、政府も後押し中国化学貿易統計化学一般政策・法律・規制小売りNEW生産者向けサービス、経済成長エンジンに中国サービスマクロ経済ＩＴ一般その他サービス政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国中国化粧品の海外開拓進むPICK UP化学貿易統計化学一般政策・法律・規制小売りNEW香港文化施設の商用利用が可能にPICK UP経済マクロ経済メディアイベント文化・宗教政策・法律・規制財政NEW台湾防衛費引き上げ「賛成」５割PICK UP政治統計社会一般政治一般政策・法律・規制軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ