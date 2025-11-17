NNA ASIA

    オーストラリア

    【会員情報ＮＯＷ！】グラントソントンが金融テクノロジーセミナー

    グラントソントン・オーストラリアが、金融のテクノロジーに焦点をおいたセミナーを開催する。同社とＤＸＣテクノロジーの専門家が登壇し、金融業界の変革を左右する最新テーマをパネルディスカッション形式で掘り下げる。

