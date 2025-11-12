１～10月貿易額、16％増の525.8億米ドル

カンボジア１～10月貿易額、16％増の525.8億米ドル経済NEW国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジア統計貿易貿易統計第８回輸入博が閉幕、成約額が過去最高中国上海経済マクロ経済貿易統計イベント政策・法律・規制NEW深セン小漠港の車輸出台数、10月は過去最高中国深セン運輸貿易統計自動車建設・プラント海運NEW10月の新車販売は8.8％増 新エネ車比率、初の５割超え中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW10月の中小企業景況感、1.0ポイント改善香港経済マクロ経済統計NEW25年成長率7.7％に上方修正、ＵＯＢ銀予測ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW１～10月貿易額、16％増の525.8億米ドルカンボジア経済貿易統計NEWカンボジアの最新ニュース26年度歳出は7.8％増、政府が予算案承認カンボジア経済マクロ経済政策・法律・規制財政電動車両は着実に増加、公共事業・運輸省カンボジア車両自動車二輪車電機ロン島の高級ホテルが起工、観光促進に期待カンボジア観光設備投資不動産建設・プラント観光政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港立法会選161人の立候補確定PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国10月の新車販売は8.8％増車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾平均賃金未満の従業員７割PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター社会一般雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ