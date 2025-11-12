深セン小漠港の車輸出台数、10月は過去最高

中国深セン深セン小漠港の車輸出台数、10月は過去最高運輸NEW国・地域中国深セン業種運輸関連タグ中国自動車建設・プラント海運統計貿易自動車統計深セン小漠港の車輸出台数、10月は過去最高中国深セン運輸貿易統計自動車建設・プラント海運NEW10月の新車販売は8.8％増 新エネ車比率、初の５割超え中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW９月の流通業売上高、6.6％増の1580億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEWＥＶ「ｅ．ＭＡＳ７」、累計販売7413台マレーシア車両貿易統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ３％減、インドネシア２桁減続くASEAN経済統計自動車NEW車業界不調、部品各社に影響 タイヤ大手など１～９月業績悪化インドネシア車両統計決算自動車二輪車ゴム・皮革車部品NEW貿易統計第８回輸入博が閉幕、成約額が過去最高中国上海経済マクロ経済貿易統計イベント政策・法律・規制NEW深セン小漠港の車輸出台数、10月は過去最高中国深セン運輸貿易統計自動車建設・プラント海運NEW10月の新車販売は8.8％増 新エネ車比率、初の５割超え中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW10月の中小企業景況感、1.0ポイント改善香港経済マクロ経済統計NEW25年成長率7.7％に上方修正、ＵＯＢ銀予測ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW１～10月貿易額、16％増の525.8億米ドルカンボジア経済貿易統計NEW中国の最新ニュースアイリスオーヤマ、深センにＲ＆Ｄ拠点中国深セン製造電機その他製造建設・プラント雇用・労務NEW石油製品価格を引き上げ、今年７回目中国資源自動車石油・石炭・ガス政策・法律・規制百度のロボタク、アブダビで完全無人運転へ中国北京運輸自動車ＩＴ一般陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港立法会選161人の立候補確定PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国10月の新車販売は8.8％増車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾平均賃金未満の従業員７割PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター社会一般雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ