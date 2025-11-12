NNA ASIA

サービス案内
    タイ

    訪タイ、マレーシア首位維持

    中国人客数では東南ア３位に後退
    PICK UP
    観光
    NEW
    国・地域
    タイ
    業種
    観光
    関連タグ

    ＧＤＰ

    タイの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー