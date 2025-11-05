７～９月のＧＤＰ成長率、5.04％に減速

インドネシア７～９月のＧＤＰ成長率、5.04％に減速経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計ＧＤＰ家計負債が過去最高、ＧＤＰ比で上昇に転換韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW７～９月のＧＤＰ成長率、5.04％に減速インドネシア経済マクロ経済統計NEW履物・皮革産業、１Ｑに８％成長インドネシア製造統計その他製造NEW３Ｑの成長率、5.04％に鈍化 通年で４年連続５％台観測インドネシア経済マクロ経済統計NEW地方経済の成長鈍化鮮明 １～９月、６割超が通年目標達成中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般その他製造設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食【月次リポート】全国（10月）中国経済マクロ経済インドネシアの最新ニュース日本でハラル認証、来年開始＝矢野経済インドネシア経済貿易食品・飲料政策・法律・規制外食・飲食NEW25年の人間開発指数、５年で4.24％上昇インドネシア経済マクロ経済統計社会一般NEW９月の外国人旅行者、９％増の139万人インドネシア観光統計観光各国・地域のトップ記事香港投票呼びかけ、経済界が協力PICK UP経済マクロ経済電力・ガス・水道金融一般不動産空運観光政治一般政策・法律・規制選挙外食・飲食NEW韓国スマホで売上高14兆円目指すPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEWタイ気候法を推進、産業界に明暗PICK UP経済石油・石炭・ガス電力・ガス・水道設備投資不動産環境雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ