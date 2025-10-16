バロックジャパンと京東、香港に合弁設立

香港バロックジャパンと京東、香港に合弁設立日系企業進出商業NEW国・地域香港業種商業関連タグ香港日本その他製造小売り関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出バロックジャパンと京東、香港に合弁設立香港商業その他製造小売りNEWゴルフの「マーク＆ロナ」、高島屋に出店ベトナム繊維繊維NEW鉄鋼製品販売の鐵商、ダナンに現法ベトナム鉄鋼鉄鋼・金属金子眼鏡、台湾初の直営店が今週末開店台湾商業その他製造小売りフォスター電機、四輪車向けスピーカー製造へインド電機自動車電子・コンピューター電機精密機器機械設備投資不動産建設・プラント雇用・労務車部品化学品輸送ＮＲＳ、ホーチミン市に営業所ベトナム運輸石油・石炭・ガス倉庫陸運香港の最新ニュース続落、ハンセン指数は1.7％安＝香港株式香港金融金融一般証券本土車乗り入れ、消費に期待 富裕層の利用予想、11月開始へ香港運輸自動車陸運空運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食財政長官、ＩＭＦ世銀総会に出席で訪米香港経済マクロ経済金融一般イベント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国充電インフラの整備を強化PICK UP車両統計自動車インフラ電力・ガス・水道設備投資その他サービス陸運政策・法律・規制車部品NEW香港議会選挙へ行政主導を強調PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW台湾ＴＳＭＣ、米生産増強急ぐPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ