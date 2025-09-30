台経院の景況感指数、３業種が上昇

台湾台経院の景況感指数、３業種が上昇経済国・地域台湾業種経済関連タグ台湾その他製造金融一般証券ＩＴ一般電子・コンピューター小売り外食・飲食その他サービス観光マクロ経済統計貿易統計１～８月の車輸入は33％減、縮小止まらず中国車両貿易統計自動車25年ＧＤＰ成長率は５％到達も、台経院台湾経済マクロ経済貿易統計インフラ台経院の景況感指数、３業種が上昇台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造金融一般証券その他サービス観光小売り外食・飲食【タイ経済統計】2025年８月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車空運観光雇用・労務８月の国境貿易３％減、17カ月ぶり前年割れタイ経済マクロ経済貿易統計小売市場、30年に２兆ドル規模 都市化、核家族化でトレンド変化インド商業統計食品・飲料小売り更新台湾の最新ニュース半導体生産、米と台湾半々に 商務長官「近く政府間交渉」台湾ＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制米当局、自転車ジャイアントに輸入差し止め措置台湾製造貿易その他製造事件雇用・労務政策・法律・規制その他のニュース（26～29日付）台湾経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港北部都会区、開発加速に本腰PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント教育韓国ＢｔｏＢ自動運転で市場開拓PICK UP運輸自動車ＩＴ一般倉庫陸運更新ASEAN東南ア新車販売、タイ底打ちPICK UP車両統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ