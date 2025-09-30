NNA ASIA

サービス案内
    オーストラリア

    豪財政、赤字転落も当初予想180億＄下回る

    経済
    国・地域
    オーストラリア
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    オーストラリアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー