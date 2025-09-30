バティックエア、12月に９路線を新設

マレーシアバティックエア、12月に９路線を新設運輸国・地域マレーシア業種運輸関連タグマレーシアシンガポールインドネシア空運観光関連トピックス・特集・連載アジア渡航・交通情報アジア渡航・交通情報バティックエア、12月に９路線を新設マレーシア運輸空運観光バリ空港、成都と清州から新路線インドネシア運輸空運観光キャセイ、香港―シアトル線を再開香港運輸空運比航空、セブ―グアム直行便を12月就航フィリピン運輸空運観光サンフーコック航空、第１便は11月１日ベトナム運輸空運観光バティック、イポー―シンガポール線就航へマレーシア運輸空運観光マレーシアの最新ニュース電子たばこ販売禁止、来年半ばにも＝保健相マレーシア経済その他製造社会一般政策・法律・規制小売りテイクオフ：「遠い所から来てくれて…マレーシア社会社会一般イオンクレ、ＭＵＦＧから融資５億リンギマレーシア金融金融一般NEW各国・地域のトップ記事香港北部都会区、開発加速に本腰PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント教育韓国ＢｔｏＢ自動運転で市場開拓PICK UP運輸自動車ＩＴ一般倉庫陸運更新ASEAN東南ア新車販売、タイ底打ちPICK UP車両統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ