24年度税収11％増、消費者支出増などで

シンガポール24年度税収11％増、消費者支出増などで経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール統計財政政策・法律・規制ＧＤＰ24年度税収11％増、消費者支出増などでシンガポール経済統計政策・法律・規制財政NEWＮＺ８月カード支出、2025年最大の増加にニュージーランド経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料医薬品宝石・宝飾品卸売りその他サービス社会一般小売り外食・飲食NEW比商議所、政府にＣＰＴＰＰ加盟訴えフィリピン経済マクロ経済貿易政策・法律・規制優先政策を加速、財政赤字は抑制＝閣議インドネシア経済マクロ経済農林・水産政策・法律・規制財政本日のニュージーランド１行情報（10日付）ニュージーランド経済マクロ経済【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第30回＞今週注目は米消費者物価指数オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制シンガポールの最新ニュース富裕層向け資産運用市場、25年は２千億ドルシンガポール経済マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制NEW地場２社、自動運転シャトル運行に参入シンガポール運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制人材サービスのＨＲネット、ベトナムに進出シンガポールサービスその他サービス雇用・労務各国・地域のトップ記事香港香港の鉄道建設、本土基準にPICK UP運輸インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW中国政府の自動車販売目標３％増PICK UP車両統計自動車ＩＴ一般設備投資政策・法律・規制財政車部品NEW台湾製造業の欠員率は3.1％PICK UP経済マクロ経済統計その他製造その他サービス雇用・労務小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ