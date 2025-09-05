鉱工業生産8.9％増に加速、自動車など好調

ベトナム鉱工業生産8.9％増に加速、自動車など好調製造国・地域ベトナム業種製造関連タグベトナムその他製造統計自動車統計トヨタの８月販売、７カ月連続プラス中国車両統計自動車広汽集団の８月販売、８％減の13.6万台中国広東車両統計自動車乗用車の値下げ車種、１～８月に２割減中国車両統計自動車政策・法律・規制一汽集団の８月販売、3.7％増の28万台中国吉林車両統計自動車金融一般証券ホンダの８月販売6.4％減、下げ幅縮小続く中国車両統計自動車福田汽車の８月販売、22％増の5.1万台中国北京車両統計自動車ベトナムの最新ニュースビンＦバッテリー、交換所をフランチャイズベトナム車両自動車その他サービス環境金融センター着工、９月にも＝ホーチミン市ベトナム金融金融一般政策・法律・規制複合ソビコ、上期の税引き前利益は20％増ベトナム経済決算金融一般不動産空運各国・地域のトップ記事香港ライドシェア条例案を提出PICK UP運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制中国中国社がサッカー強豪に照準PICK UP経済マクロ経済自動車電機社会一般スポーツ台湾政府、住宅ローン規制を緩和PICK UP建設金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ