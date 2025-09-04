ＬＮＧ輸出先、４～６月も日本が首位堅持

マレーシアＬＮＧ輸出先、４～６月も日本が首位堅持資源国・地域マレーシア業種資源関連タグマレーシア日本石油・石炭・ガス統計貿易貿易統計福田汽車の中間期は88％増益、投資益拡大中国北京車両貿易統計決算自動車民間サービス業ＰＭＩ、８月は53.0に上昇中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光８月のＰＭＩ、７カ月ぶり楽観圏に香港経済マクロ経済貿易統計製造業景気信号は７月も「青」、指数は下落台湾経済マクロ経済統計ＬＮＧ輸出先、４～６月も日本が首位堅持マレーシア資源貿易統計石油・石炭・ガス相互関税発動でも米国輸出は成長、製靴業界インドネシア製造貿易統計繊維その他製造政策・法律・規制マレーシアの最新ニュースマレーシア観光年、３本柱の戦略で観光客誘致マレーシア観光観光ガムダ、ハイパースケールＤＣの建設受注マレーシアＩＴＩＴ一般建設・プラント８月製造業ＰＭＩ、回復傾向も節目届かずマレーシア製造マクロ経済統計その他製造各国・地域のトップ記事香港53校で小学１年クラスを削減PICK UP社会統計社会一般教育政策・法律・規制台湾ヤゲオ、芝浦電子買収に王手PICK UP製造自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器証券政策・法律・規制車部品タイタクシン派に下野の可能性PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙各国・地域のトップ記事一覧へ