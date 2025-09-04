豪ＧＤＰ、２Ｑは0.6％増

オーストラリア豪ＧＤＰ、２Ｑは0.6％増消費好調で予測超え経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計ＧＤＰ２Ｑ成長率0.7％、速報値から0.1Ｐ上昇韓国経済マクロ経済統計26年度予算案が上院通過、歳出17兆円タイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政６月末の公的債務127億ドル、ＧＤＰ比18％カンボジア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政豪ＧＤＰ、２Ｑは0.6％増 消費好調で予測超えオーストラリア経済マクロ経済統計政府支出減速も高水準続く、財政に課題オーストラリア経済マクロ経済統計財政【月次リポート】香港（８月）香港経済マクロ経済統計食品・飲料娯楽メディア社会一般文化・宗教政策・法律・規制自動車統計千里科技の８月販売、2.7倍の1.1万台中国重慶車両統計自動車長安の８月販売25％増、４カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車賽力斯の８月販売８％増、５カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車車メーカーのＲ＆Ｄが拡大 主要上場社、25年中間に1.6兆円中国車両統計決算自動車ＩＴ一般設備投資車部品福田汽車の中間期は88％増益、投資益拡大中国北京車両貿易統計決算自動車ＢＹＤの王朝ブランド、４カ月連続前年割れ中国深セン車両統計自動車貿易統計福田汽車の中間期は88％増益、投資益拡大中国北京車両貿易統計決算自動車民間サービス業ＰＭＩ、８月は53.0に上昇中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光８月のＰＭＩ、７カ月ぶり楽観圏に香港経済マクロ経済貿易統計製造業景気信号は７月も「青」、指数は下落台湾経済マクロ経済統計ＬＮＧ輸出先、４～６月も日本が首位堅持マレーシア資源貿易統計石油・石炭・ガス相互関税発動でも米国輸出は成長、製靴業界インドネシア製造貿易統計繊維その他製造政策・法律・規制オーストラリアの最新ニューステイクオフ：オーストラリアではトッ…オーストラリア社会社会一般豪フェニックス、鉄鉱石採掘で中国宝武と提携オーストラリア資源鉱業〔オセアニアン事件簿〕小売犯罪の年間損失90億＄、３割がＶＩＣ州オーストラリア社会統計食品・飲料宝石・宝飾品社会一般事件政策・法律・規制車部品小売り各国・地域のトップ記事香港53校で小学１年クラスを削減PICK UP社会統計社会一般教育政策・法律・規制台湾ヤゲオ、芝浦電子買収に王手PICK UP製造自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器証券政策・法律・規制車部品タイタクシン派に下野の可能性PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙各国・地域のトップ記事一覧へ