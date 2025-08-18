エアアジア、台湾経由のサバ州―福岡線が就航

マレーシアエアアジア、台湾経由のサバ州―福岡線が就航PICK UP運輸NEW国・地域マレーシア業種運輸関連タグ台湾マレーシア日本空運観光関連トピックス・特集・連載アジア渡航・交通情報アジア渡航・交通情報エアアジア、台湾経由のサバ州―福岡線が就航マレーシア運輸空運観光NEWインディゴ、10月20日にシエムレアプ線就航カンボジア運輸空運欧州12カ国に観光ビザ免除、15日からベトナム観光観光政策・法律・規制エアアジアＸ、トルコ線開設で欧州再参入マレーシア運輸空運観光スクート、来年３月に羽田直行便就航シンガポール運輸空運セブパシ航空、札幌・バンコク便など増便フィリピン運輸空運マレーシアの最新ニュース４～６月期ＧＤＰ成長率4.4％、前期から横ばいマレーシア経済マクロ経済NEW首都空港の連絡列車、18日から夜間に保守マレーシア運輸陸運空運NEWＲＭ１＝34.8円、＄１＝ＲＭ4.21（14日）マレーシア金融金融一般証券各国・地域のトップ記事香港成長率予測、２～３％を維持PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW中国７月の経済指標が伸び鈍化PICK UP経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW台湾25年の成長率予想を上方修正PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ