国境貿易、５月は14％増

タイ国境貿易、５月は14％増経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計貿易貿易統計車輸入、１～５月は33％減の18.2万台中国車両貿易統計自動車NEWエアコン販売が急増、各地で猛暑日続き中国電機貿易統計電機社会一般小売りNEW国境貿易、５月は14％増タイ経済マクロ経済貿易統計NEW１～５月の農産物輸出、コメなど増加カンボジア農水貿易統計農林・水産NEW４月末のパーム油在庫５割増、ＥＵ輸出減でインドネシア農水貿易統計農林・水産NEWＮＺ５月の貿易収支は赤字に、輸出減響くニュージーランド経済貿易統計NEWタイの最新ニュース工業団地ＷＨＡ、米関税で越事業に遅れタイ建設マクロ経済貿易電機建設・プラント倉庫政策・法律・規制エネ調達懸念に備え必要、開発研タイ資源貿易石油・石炭・ガス海運政策・法律・規制財政政府、住宅銀に1500億バーツ融資を指示タイ金融金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事香港倒産ドミノがとどめに、ベーカリーの大班PICK UP商業食品・飲料金融一般雇用・労務小売りNEW台湾続く店舗拡大、介護も視野に独自PICK UP商業統計保健医療医薬品その他サービス小売り更新韓国現代自の米国輸出２割減PICK UP車両貿易自動車外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ