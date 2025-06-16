中国【役立つ法制度】公司法（2023年改定）（６）第988回経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済政策・法律・規制中国の最新ニュース方正科技、増資でＨＤＩ基板の生産強化中国上海ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター金融一般NEW今年の小売売上高５％増へ、識者指摘中国経済マクロ経済貿易インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW国産化進む車載ＵＷＢチップ、参入相次ぐ中国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造車部品NEW各国・地域のトップ記事中国小売売上高が１年半ぶり伸びPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港キャセイグループ100路線にPICK UP運輸空運NEW台湾為替に加え中東情勢も注視PICK UP金融マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ