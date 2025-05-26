スズキ、グ州で経済効果3.5兆円

インドスズキ、グ州で経済効果3.5兆円工場稼働10年、雇用は75万人創出PICK UP車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド日本自動車環境設備投資社会一般関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向スズキ、グ州で経済効果3.5兆円 工場稼働10年、雇用は75万人創出インド車両自動車設備投資社会一般環境NEWホンダ二輪、第４工場拡大へ 年産能力261万台、世界最大拠点にインド車両自動車二輪車トヨタ、北東部アッサムで販売店を開設インド車両自動車二輪車ホンダ、27年３月までにＥＶ 社長「既存車と異なるＳＵＶで」インド車両マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械設備投資雇用・労務車部品日産、鋳造部品で「豪州製」認証を取得オーストラリア車両自動車その他製造車部品スズキ、スタンチャートと販売店融資で提携インド車両自動車金融一般インドの最新ニューステイクオフ：室内用のホウキを新調し…インド社会社会一般ホンダ二輪、第４工場拡大へ 年産能力261万台、世界最大拠点にインド車両自動車二輪車ＩＩＨＬ、インダスインド銀に資本注入もインド金融決算金融一般事件各国・地域のトップ記事香港ドローンでインフラ老朽化対策PICK UPＩＴＩＴ一般その他製造インフラその他サービス不動産空運政策・法律・規制NEW台湾住宅価格、４月も踊り場にPICK UP建設金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW韓国ソウルで「酒フェス」開催PICK UP食品食品・飲料その他サービス観光イベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ