ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月）輸出12％増、５カ国でプラス経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計海南省の社会物流総額、１Ｑは５％増中国海南運輸貿易統計その他製造農林・水産倉庫陸運海運空運環境NEW２～４月の失業率3.4％、２期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW輸出受注額が４月の最高、前倒し需要で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW４月のコメ輸出、中国向けが最多の６万トンミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW１～４月の宝石類貿易額は2.44億米ドルカンボジア鉄鋼貿易統計宝石・宝飾品NEW４月輸出、前年同月比16.4％増 関税前駆け込みで電気電子２桁増マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月） 輸出12％増、５カ国でプラスASEAN経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） ２％増、２カ月連続でプラスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） ３カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ６カ国全てで前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月） 輸出５％減、３カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月） ４％増、１年７カ月ぶりのプラスにASEAN車両統計自動車シンガポールの最新ニュースコンテナ貨物取扱量、１～４月は６％増シンガポール運輸統計海運選挙局、非選挙区選出議員２人を指名シンガポール政治政治一般選挙NEWＡＩでの給与管理、５割が検討 今後数年で重要度増、米社調査シンガポール経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー総司令官、総選挙実施の重要性を強調政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国乗用車市場で価格競争進むPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW香港老舗ベーカリーが経営危機かPICK UP商業食品・飲料金融一般その他サービス不動産娯楽雇用・労務小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ