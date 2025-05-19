４月輸出12.4％増、伸び加速

シンガポール４月輸出12.4％増、伸び加速米相互関税への懸念で輸出前倒しPICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール統計貿易貿易統計アパレル輸出が１～３月に減少、需要低迷中国繊維貿易統計繊維政策・法律・規制NEW二輪・三輪車販売、４月は12.9％増中国車両貿易統計二輪車NEW４月の空港旅客519万人、前年同月比23％増香港運輸貿易統計空運NEW成長率予測、２～３％を維持 政府、米関税措置の動向が鍵香港経済マクロ経済統計NEW４月の輸出3.7％増、同月の最高を更新韓国経済マクロ経済貿易統計NEW４月輸入物価指数、鉱産品下がり2.3％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEWシンガポールの最新ニュース外食ジャンボ、中国の北京ダック店と合弁シンガポールサービス外食・飲食NEW通信シングテル、印エアテル株1.2％を売却シンガポールＩＴＩＴ一般通信証券NEWコンテナ貨物取扱量、１～４月は６％増シンガポール運輸統計海運NEW各国・地域のトップ記事香港成長率予測、２～３％を維持PICK UP経済マクロ経済統計NEWミャンマー日本企業が港湾運営撤退へ、政変が影響PICK UP経済インフラ社会一般事件政治一般政策・法律・規制NEW中国農民工の増加率１％割れ続くPICK UP経済マクロ経済統計その他製造設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ