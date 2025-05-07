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    国民車プロトン４月販売、14.7％増の1.3万台

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    マレーシアの国民車メーカー、プロトン・ホールディングスは６日、４月の新車販売台数（輸出分含む）が前年同月比14.7％増の１万2,692台だったと発表した。

    国・地域
    マレーシア
    業種
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