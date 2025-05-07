注力分野の輸出、３分野で拡大

マレーシア注力分野の輸出、３分野で拡大新産業マスタープラン、良好続くPICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計貿易統計海洋経済の生産額、１～３月は5.7％増中国経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運観光NEW長安汽車の４月販売、３カ月ぶりマイナス中国重慶車両貿易統計自動車NEW財新サービス業ＰＭＩ、７カ月ぶり低水準中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス政策・法律・規制NEW広州交易会閉幕、バイヤー数は過去最多記録中国広東経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般卸売りイベント小売りNEW上汽の４月販売4.6％増、４カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW長城汽車の４月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両貿易統計自動車NEWマレーシアの最新ニュースプトラジャヤ高速延伸遅延、解決の糸口探るマレーシア建設インフラ設備投資建設・プラント陸運テイクオフ：結婚式直前、婚約者の部…マレーシア社会社会一般NEW苦境の鉄鋼業界、政府に早急な対策要請マレーシア鉄鋼鉄鋼・金属政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港労働節連休、本土客は92万人PICK UP観光統計観光小売り外食・飲食NEWミャンマー米ＲＦＡ、ミャンマー語放送など休止PICK UP媒体メディア政治一般政策・法律・規制外交NEW中国労働節の国内旅行者６％増PICK UP観光マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機その他サービス陸運海運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ