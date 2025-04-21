広州交易会１期閉幕、バイヤー数は２割増

中国広東広州交易会１期閉幕、バイヤー数は２割増経済NEW国・地域中国広東業種経済関連タグ中国卸売り小売りマクロ経済統計貿易イベント自動車統計広州交易会１期閉幕、バイヤー数は２割増中国広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW北京のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国北京経済マクロ経済統計NEW１～３月の財政収入1.1％減、減少率縮小中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW３月の自動車生産、前年比５％増9.5万台インドネシア車両統計自動車NEWホンダの３月小売り、小型車ブリオが52％インドネシア車両統計自動車NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024/25年度インド車両統計自動車二輪車NEW貿易統計広東省の１～３月輸出額、過去最高を更新中国広東経済マクロ経済貿易統計NEWスイス時計の中国本土輸出、１Ｑは23％減中国製造貿易統計その他製造精密機器NEW３月の対米輸入、穀物や綿花が急減＝関税で中国経済貿易統計食品・飲料繊維その他製造農林・水産政策・法律・規制NEW広州交易会１期閉幕、バイヤー数は２割増中国広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW中国繊維企業、ベトナム投資熱冷めず中国繊維貿易統計繊維設備投資政策・法律・規制NEW遼寧のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW中国の最新ニュース広東省の１～３月輸出額、過去最高を更新中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW中国繊維企業、ベトナム投資熱冷めず中国繊維貿易統計繊維設備投資政策・法律・規制NEW人民銀がＬＰＲ据え置き、６カ月連続中国金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国世界初のロボットマラソンPICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造精密機器機械社会一般イベント政策・法律・規制NEW台湾日系不動産、広域展開へ着々建設不動産建設・プラント倉庫観光小売りNEW韓国大統領制見直す「改憲必要」PICK UP政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ