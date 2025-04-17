設備稼働率、１～３月は74.1％＝自動車好調

中国設備稼働率、１～３月は74.1％＝自動車好調経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計自動車統計設備稼働率、１～３月は74.1％＝自動車好調中国経済マクロ経済統計NEW【地方羅針盤】安徽省合肥市中国安徽経済マクロ経済統計NEW３月の小売売上高好調、鉱工業が高水準に中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW１ＱのＧＤＰ成長率5.4％ 政策効果広がる、駆け込み輸出も中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW上場企業の取締役報酬、中信金が最多台湾金融統計金融一般雇用・労務NEW３月の自動車産業、生産・販売が増加韓国車両貿易統計自動車NEW中国の最新ニュース３月の小売売上高好調、鉱工業が高水準に中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW３月の訪日中国人、46％増の66万人中国観光統計空運観光NEW「米工作員指名手配」ＡＩでサイバー攻撃と指摘中国政治ＩＴ一般娯楽政治一般政策・法律・規制軍事NEW各国・地域のトップ記事香港米国向け普通小包の集荷停止PICK UP運輸貿易海運空運政治一般政策・法律・規制NEW台湾罷免活動巡り６人を勾留PICK UP政治事件政治一般選挙NEW韓国窮地の電動キックボードPICK UPサービスその他サービス陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ