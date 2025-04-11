次期大統領候補の支持率、李在明氏が48.8％

韓国次期大統領候補の支持率、李在明氏が48.8％政治NEW国・地域韓国業種政治関連タグ韓国統計政治一般選挙関連トピックス・特集・連載韓国の政局混迷韓国の政局混迷尹氏が全面否認、戒厳令「内乱罪当たらず」韓国政治政治一般NEW次期大統領候補の支持率、李在明氏が48.8％韓国政治統計政治一般選挙NEWソウル市長が不出馬表明、保守強硬派と対立韓国政治政治一般最大野党の李前代表、大統領選出馬を表明韓国政治政治一般選挙李在明氏が野党代表辞任、大統領選に出馬へ韓国政治政治一般選挙外交大統領選挙、６月３日に実施韓国政治政治一般韓国の最新ニュース地下鉄トンネル崩落、ソウル近郊で工事中に韓国社会社会一般ヒト型ロボの開発推進、政府が産学連携組織韓国製造ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造ＳＫＩＥＴ、北米に分離膜素材を供給へ韓国車両自動車その他製造車部品各国・地域のトップ記事香港ネットバンキングに詐欺対策PICK UP金融ＩＴ一般金融一般社会一般事件政策・法律・規制NEW台湾関税猶予で前倒し出荷の波PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造海運空運政策・法律・規制NEW韓国コスマックスがタイに新工場PICK UP化学保健医療化学一般その他製造建設・プラント小売り更新各国・地域のトップ記事一覧へ