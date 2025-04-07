【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024/25年度

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024/25年度車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計１Ｑ発売の新型車、ＰＨＶが増加＝人気反映中国車両統計自動車NEWホンダの３月販売8.8％減、ＮＥＶに押され中国車両統計自動車NEW宇通客車の３月販売、約４割増の4890台中国河南車両統計自動車NEWバスの中通客車、３月は１割増の1033台中国山東車両統計自動車NEWＢＹＤのセダン「秦」、３月販売は5.8万台中国深セン車両統計自動車NEW電気自動車の登録、３月7552台に増加タイ車両統計自動車NEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024/25年度インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年３月インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年２月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年１月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年インド車両マクロ経済統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年12月インド車両マクロ経済統計自動車二輪車インドの最新ニュースエアインディア、エアタグによる追跡導入インド運輸ＩＴ一般空運24/25年度の車小売り6.5％増 乗用車と三輪車は最多、農村好調インド車両マクロ経済統計自動車二輪車電子・コンピューター電機精密機器機械陸運車部品NEW電動車小売り、昨年度は17％増の196万台インド車両統計自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事中国清明節の旅行市場が活況観光マクロ経済統計陸運海運空運観光娯楽メディア社会一般文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食NEW香港ハンセン指数が歴史的暴落PICK UP金融貿易金融一般証券NEW台湾台湾株式、９割がストップ安PICK UP金融マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ