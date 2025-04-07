ＢＹＤのセダン「秦」、３月販売は5.8万台

中国深センＢＹＤのセダン「秦」、３月販売は5.8万台車両NEW国・地域中国深セン業種車両関連タグ中国自動車統計自動車統計１Ｑ発売の新型車、ＰＨＶが増加＝人気反映中国車両統計自動車NEWホンダの３月販売8.8％減、ＮＥＶに押され中国車両統計自動車NEW宇通客車の３月販売、約４割増の4890台中国河南車両統計自動車NEWバスの中通客車、３月は１割増の1033台中国山東車両統計自動車NEWＢＹＤのセダン「秦」、３月販売は5.8万台中国深セン車両統計自動車NEW電気自動車の登録、３月7552台に増加タイ車両統計自動車NEW中国の最新ニュース湖北、産業クラスターの形成に３年計画中国湖北経済自動車食品・飲料その他製造設備投資環境政策・法律・規制車部品NEW清明節の旅行市場が活況 人流が過去最多、消費も伸び中国観光マクロ経済統計陸運海運空運観光娯楽メディア社会一般文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食NEW合肥、スマートロボ産業支援へ100億元基金中国安徽製造自動車ＩＴ一般その他製造金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国清明節の旅行市場が活況観光マクロ経済統計陸運海運空運観光娯楽メディア社会一般文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食NEW香港ハンセン指数が歴史的暴落PICK UP金融貿易金融一般証券NEW台湾台湾株式、９割がストップ安PICK UP金融マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ