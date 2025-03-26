ＥＶ零ホウ、国内販売店数が900店突破

中国浙江ＥＶ零ホウ、国内販売店数が900店突破車両NEW国・地域中国浙江業種車両関連タグ中国自動車小売りその他サービス統計自動車統計ＥＶ零ホウ、国内販売店数が900店突破中国浙江車両統計自動車その他サービス小売りNEW［資料］インドネシアの車両登録台数インドネシア車両統計自動車二輪車NEW車両の登録台数、24年時点で1.66億台にインドネシア車両統計自動車二輪車NEW豪２月ＣＰＩ上昇率、2.4％に減速オーストラリア経済マクロ経済統計NEW山東の１～２月経済統計、鉱工業は8.0％増中国山東経済マクロ経済貿易統計千里科技の２月販売は２倍に、５千台超え中国重慶車両統計自動車中国の最新ニュースワトソンズ、今年は地方都市での出店注力中国商業医薬品その他サービス小売りNEW独化学品ＢＡＳＦ、上海樹脂工場の増強完了中国上海化学自動車化学一般その他製造設備投資建設・プラント車部品NEW米アップル、浙江大学とイノベ基金設立へ中国浙江ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般教育NEW各国・地域のトップ記事中国ホンダが広州で新型ＥＶ生産PICK UP車両自動車ＩＴ一般NEW香港「香港産」農産物に公的認証PICK UP農水統計ＩＴ一般食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW台湾健康意識広がるペット市場独自PICK UP経済マクロ経済食品・飲料保健医療イベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ