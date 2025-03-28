中国【日系企業進出情報（上海）】経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載日系企業進出情報（上海）日系企業進出情報（上海）【日系企業進出情報（上海）】中国経済マクロ経済NEW【日系企業進出情報（上海）】中国経済マクロ経済【日系企業進出情報（上海）】中国経済マクロ経済【日系企業進出情報（上海）】中国経済マクロ経済【日系企業進出情報（上海）】中国経済マクロ経済【日系企業進出情報（上海）】中国経済マクロ経済中国の最新ニュース【中国自動車ランキング】２月中国車両自動車NEW【中国経済統計】３月発表分中国経済マクロ経済統計NEW半導体前工程投資、25年は２割減の380億＄中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造設備投資NEW各国・地域のトップ記事中国工業企業利益の改善が継続PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW香港今年の輸出見通し引き下げPICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW台湾不動産価格の沈静化強まるPICK UP建設金融一般不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ