２月の輸出額、前年比14％増

インドネシア２月の輸出額、前年比14％増米国関税に懸念も堅調な伸び記録PICK UP経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後米国向けコンテナ船運賃が下落、関税影響中国運輸貿易海運政策・法律・規制米政府系メディア危機、「独裁者に恩恵」ミャンマー媒体メディア政治一般２月の輸出額、前年比14％増 米国関税に懸念も堅調な伸び記録インドネシア経済マクロ経済貿易統計パナマ運河売却を中央が批判 メディア論評、政府機関も転載香港政治海運メディア政治一般対米貿易黒字は一時的、企画財政相が強調韓国経済マクロ経済貿易政治一般外交韓国は「センシティブ国」、米が指定韓国政治政治一般軍事選挙外交貿易統計国内空港の24年旅客数、16％増の14.6億人中国運輸貿易統計空運１～２月のエネルギー生産、原炭は7.7％増中国資源貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道小売売上高の伸びが拡大 １～２月の経済指標、政策支援で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食２月の輸出額は7.6％増加 ２カ月ぶりプラス、非電子回復シンガポール経済マクロ経済貿易統計２月の輸出額、前年比14％増 米国関税に懸念も堅調な伸び記録インドネシア経済マクロ経済貿易統計英ＪＬＲがリコール、計63万台超え中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品インドネシアの最新ニュース首都ＭＲＴ、２月の乗客数は348万人インドネシア運輸統計陸運１～２月の失業補償額、11％減少＝ＢＰＪＳインドネシア経済マクロ経済統計保険雇用・労務１月対外債務、６カ月連続で4200億ドル超インドネシア経済マクロ経済財政各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器各国・地域のトップ記事一覧へ