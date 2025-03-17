英ＪＬＲがリコール、計63万台超え

中国英ＪＬＲがリコール、計63万台超え車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国欧州自動車車部品統計政策・法律・規制自動車統計英ＪＬＲがリコール、計63万台超え中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW賽力斯の２月販売、39％減の2.1万台中国重慶車両統計自動車NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2025年２月インド車両統計自動車二輪車NEW乗用車販売、２％増の37.7万台 ２月では過去最多、３月も楽観視インド車両統計自動車NEW新エネ産業向け投資、24年は54％減中国公益マクロ経済統計自動車その他製造電力・ガス・水道２月の産業景況感、利下げで20カ月で最高タイ経済マクロ経済統計貿易統計英ＪＬＲがリコール、計63万台超え中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW二輪・三輪車販売、２月は44％増中国車両貿易統計二輪車NEW２月輸入物価指数、4.6％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計NEW25年国勢調査、デジタル化に向け研修実施ラオス経済統計ＩＴ一般社会一般政策・法律・規制NEW貿産省、760億米ドルの投資誘致フィリピン経済統計設備投資政策・法律・規制NEW経常赤字、24年175億ドルに悪化フィリピン経済マクロ経済統計財政NEW中国の最新ニュース上海市、穀物倉庫に太陽光パネル設置推進中国上海公益電力・ガス・水道建設・プラント倉庫政策・法律・規制NEWテイクオフ：広州市で先日、日系某社…中国社会自動車社会一般NEW賽力斯の２月販売、39％減の2.1万台中国重慶車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事香港パナマ運河売却を中央が批判PICK UP政治海運メディア政治一般NEWミャンマー就労目的の出国で事前承認制PICK UP経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国Ｍ＆Ａ市場が今年復調へPICK UP経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ