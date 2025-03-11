海外からの投資増えず

フィリピン海外からの投資増えずＦＤＩ純流入、24年89億ドルPICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンその他製造マクロ経済統計貿易財政政策・法律・規制政治一般外交貿易統計２月の掘削機販売５割増、春節のずれ影響中国製造貿易統計その他製造機械インフラ建設・プラントNEW米国の貿易相手国・地域、24年は台湾７位台湾経済マクロ経済貿易統計NEW国内企業の97％「今年中に経済危機迎える」韓国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制NEW自動車生産、24年はマイナス 輸出は善戦も内需不振が影響韓国車両貿易統計自動車車部品NEW１～２月対米輸出、16％増＝税関総局ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW中老鉄路の貨物輸送量、累計5400万トン超ラオス運輸貿易統計陸運NEWフィリピンの最新ニュース金利スワップ市場、海外投資家に開放もフィリピン金融金融一般NEW外貨準備、２月は1067億ドルに増加フィリピン金融統計金融一般財閥アヤラ、タギッグ市の用地取得を否定フィリピン建設不動産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国「日の丸ＥＶ」反撃開始PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW香港デリバルーが香港撤退PICK UPサービスＩＴ一般食品・飲料その他サービス陸運外食・飲食NEW台湾アジアトップのコーヒー園に独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ