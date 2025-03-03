【タイ経済統計】2025年１月

タイ【タイ経済統計】2025年１月経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載タイ経済統計タイ経済統計【タイ経済統計】2025年１月タイ経済マクロ経済統計NEW【タイ経済統計】2024年12月タイ経済マクロ経済統計【タイ経済統計】2024年11月タイ経済マクロ経済統計【タイ経済統計】2024年10月タイ経済マクロ経済統計【タイ経済統計】2024年９月タイ経済統計【タイ経済統計】2024年８月タイ経済マクロ経済統計タイの最新ニュース利下げでバーツ安進行へ、追加は意見割れるタイ金融金融一般政策・法律・規制奇瑞汽車の現法がＥＶ部品調達、93億円規模タイ車両自動車車部品財相、経済3.5％成長へ基本計画策定指示タイ経済マクロ経済政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港官有地放出が15年来最低にPICK UP建設不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWミャンマーミャンマーの日本語熱冷めず独自PICK UP社会統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW中国発電設備容量を今年８％増へPICK UP公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ