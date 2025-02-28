NNA ASIA

サービス案内
    中国
    山東

    力華電源、煙台で大型円筒形電池を生産

    製造
    国・地域
    中国
    山東
    業種
    製造
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    中国ＥＶの世界戦略

    中国の最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー