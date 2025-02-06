【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年１月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年１月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計ホンダの１月販売３割減、12カ月連続中国車両統計自動車設備投資NEW福田汽車の１月販売、３カ月連続マイナス中国北京車両統計決算自動車NEW工場の閉鎖、高水準続くか 月100軒ペース、消費に悪影響タイ製造マクロ経済統計その他製造雇用・労務NEW１月の二輪販売55.7万台、３カ月連続で減少インドネシア車両統計二輪車NEW日系の５割弱が事業拡大意向 ジェトロ調査、非製造業がけん引インドネシア経済マクロ経済統計政治一般NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年１月インド車両統計自動車二輪車NEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年１月インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年インド車両マクロ経済統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年12月インド車両マクロ経済統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年11月インド車両統計自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年10月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年９月インド車両統計自動車二輪車インドの最新ニュース防衛産業の生産額、来年度までに1.6兆ルピーインド経済マクロ経済イベント軍事NEWサウジの都市開発事業、印企業が関心インド観光不動産観光NEW外貨準備高、１月31日時点は6306億ドルインド金融マクロ経済統計金融一般各国・地域のトップ記事シンガポール24年新規登録、ＢＥＶが３割車両統計自動車NEW台湾工作機械輸出、１月は31％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW韓国働く外国人100万人時代にPICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ