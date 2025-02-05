ベトナム【ベトナム経済統計】経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済関連トピックス・特集・連載ベトナム経済統計ベトナム経済統計【ベトナム経済統計】ベトナム経済マクロ経済NEW【ベトナム経済統計】ベトナム経済マクロ経済【ベトナム経済統計】ベトナム経済マクロ経済【ベトナム経済統計】ベトナム経済マクロ経済【ベトナム経済統計】ベトナム経済マクロ経済【ベトナム経済統計】ベトナム経済マクロ経済ベトナムの最新ニュース有機ＥＬ、３年で集中投資 サムスン対越投資2.0（上）ベトナムＩＴ電子・コンピューターNEW物流大手、南部新空港で貨物施設の追加提案ベトナム運輸倉庫空運NEWトヨタ１月販売５割増、２カ月ぶりプラスベトナム車両自動車NEW各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ