ＥＶ零ホウの１月販売、２倍の2.5万台

中国浙江ＥＶ零ホウの１月販売、２倍の2.5万台車両NEW国・地域中国浙江業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略ＥＶ零ホウの１月販売、２倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEW小米ＥＶの１月販売、４カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の１月販売、４％減の2.9万台中国北京車両統計自動車NEW吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW奇瑞の１月販売、10％増の22.4万台中国安徽車両統計自動車NEWＮＩＯの１月販売、38％増の1.4万台中国上海車両統計自動車NEW自動車統計吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEWＥＶ零ホウの１月販売、２倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの１月販売、38％増の1.4万台中国上海車両統計自動車NEW理想汽車の１月販売、４％減の2.9万台中国北京車両統計自動車NEW小米ＥＶの１月販売、４カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEW奇瑞の１月販売、10％増の22.4万台中国安徽車両統計自動車NEW中国の最新ニュース財新製造業ＰＭＩ、１月は50超えも下落継続中国経済マクロ経済貿易統計NEW１月の製造業ＰＭＩ、４カ月ぶり50下回る中国経済マクロ経済統計NEW農林水産物・食品の対中輸出、24年は３割減中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ