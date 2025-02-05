中国【月次リポート】華東（１月）経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済関連トピックス・特集・連載中国の月次リポート中国の月次リポート【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】華北・東北（１月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】華東（１月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】華南（１月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済【月次リポート】華北・東北（12月）中国経済マクロ経済中国の最新ニュース４Ｑの日系求人数21％減、低迷続く中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW１月の製造業ＰＭＩ、４カ月ぶり50下回る中国経済マクロ経済統計NEW農林水産物・食品の対中輸出、24年は３割減中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ