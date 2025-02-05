オーストラリア【月次リポート】オーストラリア（１月）経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアニュージーランド日本マクロ経済統計政治一般関連トピックス・特集・連載オーストラリアの月次リポートＣＰＩ山西の24年ＧＤＰ、2.3％成長＝目標下回る中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（１月）台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】マレーシア（１月）マレーシア経済マクロ経済NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】シンガポール（１月）シンガポール経済マクロ経済NEW自動車統計吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEWＥＶ零ホウの１月販売、２倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの１月販売、38％増の1.4万台中国上海車両統計自動車NEW理想汽車の１月販売、４％減の2.9万台中国北京車両統計自動車NEW小米ＥＶの１月販売、４カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEW奇瑞の１月販売、10％増の22.4万台中国安徽車両統計自動車NEW失業率【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】マレーシア（１月）マレーシア経済マクロ経済NEW【月次リポート】フィリピン（１月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車石油・石炭・ガス金融一般空運環境政策・法律・規制NEW【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEWＮＺ失業率、5.1％と４年ぶり高水準に上昇かニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制豪ＣＰＩ、４Ｑは2.4％上昇 コア下振れで利下げ観測高まるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般不動産貿易統計上海の貿易額、24年は過去最高の4.27兆元中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW農林水産物・食品の対中輸出、24年は３割減中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEWスイス時計の中国本土輸出、24年は26％減中国製造貿易統計その他製造精密機器NEW山西の24年ＧＤＰ、2.3％成長＝目標下回る中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW財新製造業ＰＭＩ、１月は50超えも下落継続中国経済マクロ経済貿易統計NEWオーストラリアの月次リポート【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW【月次リポート】オーストラリア（12月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（11月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（10月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（９月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（８月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般オーストラリアの最新ニュース豪12月の建設認可0.7％増、集合住宅がけん引オーストラリア建設統計不動産建設・プラントテイクオフ：シドニーにある「エスケ…オーストラリア社会社会一般豪ＰＥ、ケア用品製造デルタを買収オーストラリア経済マクロ経済ベンチャー保健医療その他製造卸売り財政各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ