電動車向け充電設備、24年末に1282万台

中国電動車向け充電設備、24年末に1282万台車両国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車陸運統計インフラ自動車統計浙江省の電力消費１割増、自動車向けが拡大中国浙江公益統計自動車電力・ガス・水道自動車輸入、24年は12％減の70.5万台中国車両貿易統計自動車安徽省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国安徽経済マクロ経済統計電動車向け充電設備、24年末に1282万台中国車両統計自動車インフラ陸運江蘇省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国江蘇経済マクロ経済統計黒竜江のＧＤＰ、24年は3.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計観光中国の最新ニュース在中国の米企業、５割が米中関係の悪化懸念中国経済マクロ経済統計自動車輸入、24年は12％減の70.5万台中国車両貿易統計自動車春節連休の出入境、前年比１割増予測中国社会統計陸運空運観光社会一般各国・地域のトップ記事シンガポール雇用増加数、24年は４割減PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW香港香港と双方向の交流を推進独自PICK UP経済マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産観光社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制ミャンマー中国勢、電力設備輸出で攻勢独自PICK UP公益電機石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道環境車部品更新各国・地域のトップ記事一覧へ